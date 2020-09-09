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Вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот
Иллюстрация: pixabay.com

В ближайшее время в Красноярском крае может начаться вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Правда, когда точно и каков будет ее порядок, пока неизвестно.

#НОВОСТИ
Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка "Спутник V"), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в ковидном оперштабе по Красноярскому краю со ссылкой на руководителя группы разработчиков препарата Александра Гинцбурга.
 
По его словам, весь произведенный объем вакцины уже выкуплен государством.
 
В Минздраве Красноярского края не смогли подтвердить информацию о выпуске вакцины в гражданский оборот, но рассказали, что федеральные власти начали собирать информацию о потребности регионов в препарате.
Когда мы получим вакцину и начнем ее применять, пока неясно, как и то, каков будет порядок ее применения», - говорят в ведомстве.
В оперштабе же поясняют, что для россиян вакцинация будет бесплатной.
 
Помимо «Спутника V» в России сейчас разработаны и испытываются еще две вакцины: «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «Вектор» и вакцина НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
 
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