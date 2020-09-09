Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
75,96
89,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Шестерка» против Camry — как изменились автопредпочтения красноярцев за пять лет

«Шестерка» против Camry — как изменились автопредпочтения красноярцев за пять лет
Иллюстрация: pixabay.com

Автомобильный сайт Drom.ru опубликовал рейтинг самых продаваемых автомобилей в Красноярском крае. Позиции отечественного автопрома в этом перечне довольно стабильны.

#НОВОСТИ
Рейтинг составлялся на основе результатов анализа базы объявлений Drom’а за 2015 год и восемь месяцев 2020-го. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины. 
 
Как и пять лет назад, первое место в 2020-м — за Toyota Corolla. Лада Приора сменила на втором месте Лада 2107. На третьем же оказалась Toyota Camry, до этого занимавшая пятую строчку. А вот Лада 2106, которая и была третьей в 2015 году, вовсе покинула рейтинг. Такая же судьба постигла «девятку» (Лада 2109) — на четвертой строке ее сменила Лада-2107. Замыкает же пятерку лидеров Лада 2114, которой раньше в рейтинге не было.
 
«Шестерка» против Camry — как изменились автопредпочтения красноярцев за пять лет 1
В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным приемникам — Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе Весте», — рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.
В центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге, лидерами стали «корейцы» — Hyundai Solaris и KIA Rio. Основную конкуренцию на вторичном рынке им составляет Ford Focus.
 
«Шестерка» против Camry — как изменились автопредпочтения красноярцев за пять лет 2
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Если погода не подведет» — урожай зерновых в Красноярском края может оказаться рекордным«Если погода не подведет» — урожай зерновых в Красноярском края может оказаться рекордным
  • В Красноярске открыли новое здание Сибирской электронной таможниВ Красноярске открыли новое здание Сибирской электронной таможни
  • Красноярцы не спешат возвращаться в поезда и электричкиКрасноярцы не спешат возвращаться в поезда и электрички
  • Открытие Пхукета для туристов могут отложитьОткрытие Пхукета для туристов могут отложить
  • Красноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картамКрасноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.