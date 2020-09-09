«Шестерка» против Camry — как изменились автопредпочтения красноярцев за пять лет

Рейтинг составлялся на основе результатов анализа базы объявлений Drom’а за 2015 год и восемь месяцев 2020-го. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины.

Как и пять лет назад, первое место в 2020-м — за Toyota Corolla. Лада Приора сменила на втором месте Лада 2107. На третьем же оказалась Toyota Camry, до этого занимавшая пятую строчку. А вот Лада 2106, которая и была третьей в 2015 году, вовсе покинула рейтинг. Такая же судьба постигла «девятку» (Лада 2109) — на четвертой строке ее сменила Лада-2107. Замыкает же пятерку лидеров Лада 2114, которой раньше в рейтинге не было.

В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным приемникам — Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе Весте», — рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.

В центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге, лидерами стали «корейцы» — Hyundai Solaris и KIA Rio. Основную конкуренцию на вторичном рынке им составляет Ford Focus.