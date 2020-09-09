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В Красноярске выросло число компаний на рынке внутреннего туризма

В Красноярске выросло число компаний на рынке внутреннего туризма
Иллюстрация: pixabay.com

За время пандемии в Красноярске и в стране в целом увеличилось число компаний, занимающихся организацией туров по стране. При это общее количество турагенств сокращается.

#НОВОСТИ
По данным 2ГИС, количество организаций, специализирующихся на внутреннем туризме, за год выросло на 21% по стране. За время пандемии то есть с марта по август, рост составил 3%. В августе в крупнейших городах страны работало 936 компаний, предлагающих туристические поездки по России. При этом, количество турагентств в целом сокращается. Так, в августе в городах-миллионниках работало 7306 компаний, а год назад их было больше — 7698. 
 
В Красноярске за год количество фирм, занимающихся внутренним туризмом, выросло на 14%. По информации 2ГИС, таких туристических агентств у нас в городе насчитывается 40.
 
Самый большой прирост таких организаций за год оказался в Нижнем Новгороде — +233%, Екатеринбурге (+88%) и Уфе (+46%). Единственным городом-миллионников, в котором  сократилось количество организаций внутреннего туризма, стал Новосибирск. Таких фирм там стало на 7% меньше.
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