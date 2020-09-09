В Красноярске выросло число компаний на рынке внутреннего туризма

По данным 2ГИС, количество организаций, специализирующихся на внутреннем туризме, за год выросло на 21% по стране. За время пандемии то есть с марта по август, рост составил 3%. В августе в крупнейших городах страны работало 936 компаний, предлагающих туристические поездки по России. При этом, количество турагентств в целом сокращается. Так, в августе в городах-миллионниках работало 7306 компаний, а год назад их было больше — 7698.

В Красноярске за год количество фирм, занимающихся внутренним туризмом, выросло на 14%. По информации 2ГИС, таких туристических агентств у нас в городе насчитывается 40.

Самый большой прирост таких организаций за год оказался в Нижнем Новгороде — +233%, Екатеринбурге (+88%) и Уфе (+46%). Единственным городом-миллионников, в котором сократилось количество организаций внутреннего туризма, стал Новосибирск. Таких фирм там стало на 7% меньше.