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В Красноярске объявили неделю деревенского мяса

В Красноярске объявили неделю деревенского мяса
Иллюстрация: ЯндексДзен/Ура!Повара!

Компания «Агротерминал» приглашает красноярцев на свой фермерский рынок, где можно недорого купить всевозможное мясо от местных крестьянских хозяйств.

На фермерском рынке «Агротерминал», что в Советском районе, стартовала неделя деревенского мяса. Представленная здесь продукция способна удовлетворить самых взыскательных покупателей.
 
На «Агротерминале» можно приобрести мясо на любой вкус — от привычных говядины, свинины и баранины, до диетических кроликов, перепелок и домашних кур. И все это выращено и произведено краевыми фермерами.
В Красноярске объявили неделю деревенского мяса 1
 
Цены при этом не только не выше общегородских, но местами и ощутимо ниже. К примеру, килограмм говядины обойдется всего в 350 рублей, а баранины — 380. Свинину же и вовсе можно взять за 250 рублей/кг. Утки, кролики и перепелки здесь продаются по 400-500 рублей за кило, а домашние кур
очки — по 280-350 рублей.
 
Компания «Агротерминал» — участник ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт». Вся представленная на рынке продукция абсолютно безопасна — она прошла фитосанитарный контроль и продается только в специально оборудованных мясных рядах.
 
Расположен рынок на улице Ястынской. Добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте, доехав на автобусе № 65, 81 или 91 до остановки «Агротерминал».

 

Автор: Евгений Волошинский
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