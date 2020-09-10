В Красноярске объявили неделю деревенского мяса

На фермерском рынке «Агротерминал», что в Советском районе, стартовала неделя деревенского мяса. Представленная здесь продукция способна удовлетворить самых взыскательных покупателей.

На «Агротерминале» можно приобрести мясо на любой вкус — от привычных говядины, свинины и баранины, до диетических кроликов, перепелок и домашних кур. И все это выращено и произведено краевыми фермерами.

Цены при этом не только не выше общегородских, но местами и ощутимо ниже. К примеру, килограмм говядины обойдется всего в 350 рублей, а баранины — 380. Свинину же и вовсе можно взять за 250 рублей/кг. Утки, кролики и перепелки здесь продаются по 400-500 рублей за кило, а домашние кур