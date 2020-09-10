Красноярский бизнес удвоил спрос на Спутниковое ТВ МТС
ПАО «МТС» сообщает о росте количества подключений Спутникового ТВ МТС среди корпоративных клиентов более чем в 2 раза по сравнению с началом 2020 года.
Рост интереса со стороны корпоративных клиентов отмечается с начала текущего года. Во многом это связано с возросшим интересом к внутреннему туризму и повышенным требованиям путешественников к инфраструктуре. Большой популярностью пользуется услуга у представителей турбизнеса (владельцев кафе, гостиниц, баз отдыха, организаторов туров).
Также рост интереса к возможностям СТВ МТС фиксируется со стороны предприятий нефтяной промышленности и со стороны предприятий, которые занимаются добычей и переработкой полезных ископаемых. Особенно актуально это для тех компаний, у которых работа ведется вахтовым методом на удаленных территориях. Это позволяет обеспечить разнообразный досуг для своих сотрудников, оторванных от «большой земли» на долгое время.
Несмотря на бурное развитие интернета, мессенджеров и социальных сетей для многих людей именно телевидение остается одни из ключевых источников информации и развлечений. В нашем крае немало предприятий, работа на которых ведется вахтовым методом. Спутниковое ТВ от МТС пользуется все большим спросом как среди крупных компаний, так и небольших компаний, работающих в туристической сфере, и мы готовы обеспечивать им всех, включая компании из самых дальних уголков нашего большого края. В нынешних непростых экономических условиях мы готовы поддерживать бизнес региона и идти ему навстречу, обсуждая индивидуальные условия», — объяснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.