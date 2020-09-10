Красноярский бизнес удвоил спрос на Спутниковое ТВ МТС

Рост интереса со стороны корпоративных клиентов отмечается с начала текущего года. Во многом это связано с возросшим интересом к внутреннему туризму и повышенным требованиям путешественников к инфраструктуре. Большой популярностью пользуется услуга у представителей турбизнеса (владельцев кафе, гостиниц, баз отдыха, организаторов туров).

Также рост интереса к возможностям СТВ МТС фиксируется со стороны предприятий нефтяной промышленности и со стороны предприятий, которые занимаются добычей и переработкой полезных ископаемых. Особенно актуально это для тех компаний, у которых работа ведется вахтовым методом на удаленных территориях. Это позволяет обеспечить разнообразный досуг для своих сотрудников, оторванных от «большой земли» на долгое время.