Программу кешбэка за туры по России продлят до конца года

Новый горизонт, до которого будет действовать программа — конец 2020 года, включая новогодние праздники, рассказали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, для участия в этой программе туроператоры подготовили более 1 млн туристических предложений. Также к ней подключилось несколько тысяч объектов размещения, а еще примерно 4 тысячи заявили, что готовы присоединиться к ней в будущем. За неделю (с 21 по 28 августа) тестирования программы, туристы приобрели туры на 1,5 млрд рублей.

Мы видим, что на каждый рубль средств, выделенных из федерального бюджета, дополнительно было привлечено около 7 рублей. Деньги пошли в регионы», — говорит Дмитрий Чернышенко.

По его словам, программа показала свою эффективность и ее стоит продлить до конца года, захватив новогодние праздники. Но предварительно проект решили доработать с учетом мнения потребителей и участников туриндустрии. Предполагается, что она станет более технологичной, будут смягчены условия по поездкам, за которые полагается кешбэк (например, будет сокращено минимальное количество ночей).

Когда обновленная программа будет готова и начнет действовать, пока неизвестно.