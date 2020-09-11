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Строительная компания «Этажи» объявила старт продаж в третьем доме ЖК «Апрелевка»

Строительная компания «Этажи» объявила старт продаж в третьем доме ЖК «Апрелевка»
Иллюстрация: СК "Этажи"

Дома ЖК «Апрелевка», строящемся по соседству с «Образцово», возводятся с большим опережением график: здесь началось возведение третьего дома, уже ведутся работы по свайному полю.

В связи с этим строительная компания «Этажи» объявила старт продаж на третий дом ЖК Апрелевка.

Жилой комплекс будет состоять из шести домов, в 2020 году будут сданы в эксплуатацию два из них. Сейчас строители уже занимаются монтажом витражного остекления на фасадах и внутренней отделке, на прилегающей к домам территории идут работы по благоустройству. Дома жилого комплекса «Апрелевка» будут сдаваться сразу с обустроенным двором, детскими и спортивными площадками.

Третий дом ЖК «Апрелевка» по проектной декларации должен быть сдан во втором квартале 2022 года, однако стабильное банковское финансирование позволяет строить быстро, и дом будет завершен раньше. Ускорить темпы строительства строительной компании позволило использование нового механизма финансирования работ с использованием эскроу-счетов.

Отличительная особенность третьего дома - это большой выбор планировок и этажности квартир.

Как сообщили в строительной компании, цены на квартиры в третьем доме на начальном этапе строительства будут ниже, чем в двух соседних. Затем, по мере роста готовности объекта, цена будет повышаться. Купить квартиру в строящемся доме можно в рамках действующей до 1 ноября этого года программы господдержки по льготной ставке 5,9% годовых. А работа компании с эскроу-счетами гарантирует безопасность сделки. Новостройка аккредитована в 11 банках.

 

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