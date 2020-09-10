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«Дочка» «Полюса» больше не будет платить налоги в бюджет Красноярского края

«Дочка» «Полюса» больше не будет платить налоги в бюджет Красноярского края
Иллюстрация: polyus.com

Дочерняя компания «Полюса» станет налоговым резидентом Иркутской области. Это должно произойти до конца года.

#НОВОСТИ
О том, что «Полюс» перерегистрирует дочернюю компанию «СЛ Золото» в Иркутской области, сообщается на сайте областного правительства. Завершить эту процедуру планируют в этом году.
 
Также губернатор области Игорь Кобзев и руководитель компании «Полюс» Павел Грачев договорились о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов — строительства аэропорта в Бодайбо и реконструкции дорог на территории Бодайбинского района. В этом районе работают предприятия «Полюса» и здесь планируется реализация крупного инвестиционного проекта компании – Сухой Лог.
Совокупность перечисленных мер и планов компании была бы невозможной без того ощущения стабильности и перспектив, которые внушает нам общение с региональной властью. Мы учитываем все эти аспекты, когда принимаем решение и о месте регистрации компании, и о тех инвестициях, которые делаются не только в наше предприятие, но и в социальную инфраструктуру, и в медицинские учреждения, и в людей, которые здесь проживают, — прокомментировал Павел Грачев.
Напомним, ООО «СЛ Золото» было зарегистрировано в Красноярском крае в 2016 году. Основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). В феврале 2017 года компания получила право пользования пользования месторождением золота Сухой Лог в Иркутской области.

Справка

 
«Полюс» — ведущий производитель золота в России, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства.
 

 

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