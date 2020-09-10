Роман Гольдман выиграл у налоговиков 60 млн рублей

Арбитражный суд Красноярского края решил оставить без изменений решение в пользу компании «Нефтьрезерв» (ранее АО «Сангилен+»), принадлежащей Роману Гольдману. Ныне в базе данных «Контур.Фокус» компания называется АО «Эверест».

Напомним, два года назад налоговая служба взыскала с компании 56 млн рублей якобы неуплаченных налогов. Следователи считали, что г-н Гольдман скрыл доходы, занизив налогооблагаемую базу за 2015 год (на тот момент он еще был директором компании). Бизнесмен сразу же заявил, что никаких махинаций не производил. Однако заплатил «по счетам» и стал отстаивать свою правоту в судебном порядке.

Акционерное общество подало иск на налоговую. Еще осенью 2019 года суд постановил удовлетворить требования компании Гольдмана. Решение суда налоговая попыталась обжаловать, поэтому на окончательное решение спора потребовался еще год. В итоге суд решил оставить решение без изменений.