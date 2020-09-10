ВЭБ.РФ хочет открыть образовательный центр на базе фабрики «Мекран» в Красноярске

Образовательный центр планируют создать на базе лесоперерабатывающего комплекса «Мекран» в Красноярске. По словам первого заместителя председателя ВЭБ.РФ – члена правления Николая Цехомского, проект поддерживает администрация Красноярского края и Министерство просвещения РФ.

Почти 5 млрд рублей ежегодно вкладывает РФ в обновление материально-технической базы в создание мастерских в техникумах и колледжах. Но интерес вызывает, конечно, производственный процесс. Мы знаем такие примеры в машиностроении, знаем такие примеры в металлургии, в различных сферах туризма, но в лесной и мебельной промышленности пока нет. Будет создана рабочая группа, которая определит сроки запуска центра, его кадровую потребность», — прокомментировал Директор Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.

В рабочую группу войдут представители ВЭБ.РФ, профильных министерств, заинтересованных предприятий ЛПК и образовательных учреждений региона. Им предстоит разработать образовательные программы, проект по перепрофилированию части помещений УК «Мекран», определиться с источниками финансирования проекта, наладить контакты с производителями лесозаготовительного оборудования.

Отметим, сейчас на площадях бывшей мебельной фабрики «Мекран» работает подразделение Краслесинвеста («дочка» ВЭБ.РФ). Там производят строганую продукцию, столярную плиту, мебель для сада, двери из ангарских сосны и лиственницы мощностью 10 тыс. кубометров. Общая площадь производственной площадки составляет около 40 тыс. кв. м. Большая часть площадей остаются пустыми.

Напомним, мебельная фабрика «Мекран» производила мебель бизнес-класса. В 2014 году на фоне финансового кризиса фабрика была закрыта. В 2017 году ВЭБ.РФ, основной кредитор «Мекрана», принял решение по запуску фабрики как структурной единицы «Краслесинвеста». Через год на «Мекране» запустили производство столярной плиты.