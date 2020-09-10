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ВЭБ.РФ хочет открыть образовательный центр на базе фабрики «Мекран» в Красноярске

ВЭБ.РФ хочет открыть образовательный центр на базе фабрики «Мекран» в Красноярске
Иллюстрация: ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ работает над разработкой проекта образовательного центра, в котором смогут учиться и проходить стажировки работники лесоперерабатывающего комплекса и студенты профильных учебных заведений.

#НОВОСТИ
Образовательный центр планируют создать на базе лесоперерабатывающего комплекса «Мекран» в Красноярске. По словам первого заместителя председателя ВЭБ.РФ – члена правления Николая Цехомского, проект поддерживает администрация Красноярского края и Министерство просвещения РФ.
Почти 5 млрд рублей ежегодно вкладывает РФ в обновление материально-технической базы в создание мастерских в техникумах и колледжах. Но интерес вызывает, конечно, производственный процесс. Мы знаем такие примеры в машиностроении, знаем такие примеры в металлургии, в различных сферах туризма, но в лесной и мебельной промышленности пока нет. Будет создана рабочая группа, которая определит сроки запуска центра, его кадровую потребность», — прокомментировал Директор Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.
В рабочую группу войдут представители ВЭБ.РФ, профильных министерств, заинтересованных предприятий ЛПК и образовательных учреждений региона. Им предстоит разработать образовательные программы, проект по перепрофилированию части помещений УК «Мекран», определиться с источниками финансирования проекта, наладить контакты с производителями лесозаготовительного оборудования.
 
Отметим, сейчас на площадях бывшей мебельной фабрики «Мекран» работает подразделение Краслесинвеста («дочка» ВЭБ.РФ). Там производят строганую продукцию, столярную плиту, мебель для сада, двери из ангарских сосны и лиственницы мощностью 10 тыс. кубометров. Общая площадь производственной площадки составляет около 40 тыс. кв. м. Большая часть площадей остаются пустыми.
 
Напомним, мебельная фабрика «Мекран» производила мебель бизнес-класса. В 2014 году на фоне финансового кризиса фабрика была закрыта. В 2017 году ВЭБ.РФ, основной кредитор «Мекрана», принял решение по запуску фабрики как структурной единицы «Краслесинвеста». Через год на «Мекране» запустили производство столярной плиты.
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