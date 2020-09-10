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Красноярск уже готовится к Новому году

Красноярск уже готовится к Новому году
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

В ближайшее время в городе начнут искать подрядчиков для установки новогодних елок в разных районах Красноярска. Некоторые елки в этом году «переедут» в другие места.

#НОВОСТИ
Как рассказали в пресс-службе администрации города, новогодние елки должны быть установлены к 20 декабря. На монтаж конструкций уйдет около двух месяцев. Некоторые елки в этом году установят в новых местах.
 
Так, новогодняя елка с Театральной площади теперь будет устанавливаться в сквере Космонавтов. Там для нее подготовят специальное бетонное основание. А пять елок со сквера Космонавтов переместятся в недавно благоустроенные скверы. Впервые новогодние ели появятся в новом сквере в микрорайоне Солнечный на пр. Молодежный и сквере «Каменный городок» по ул. Щорса, 55.
 
Также новогодние елки установят в сквере им. Чернышевского, на ул. Павлова, 21, в парке Гагарина, скверах «Серебряный» и «Паниковка».
 
Все новогодние елки будут установлены за счет городского бюджета. К украшению города к Новому году также планируют привлечь бизнес, например, на средства компаний планируют обустроить новогодние городки.
 
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