Красноярск уже готовится к Новому году

Как рассказали в пресс-службе администрации города, новогодние елки должны быть установлены к 20 декабря. На монтаж конструкций уйдет около двух месяцев. Некоторые елки в этом году установят в новых местах.

Так, новогодняя елка с Театральной площади теперь будет устанавливаться в сквере Космонавтов. Там для нее подготовят специальное бетонное основание. А пять елок со сквера Космонавтов переместятся в недавно благоустроенные скверы. Впервые новогодние ели появятся в новом сквере в микрорайоне Солнечный на пр. Молодежный и сквере «Каменный городок» по ул. Щорса, 55.

Также новогодние елки установят в сквере им. Чернышевского, на ул. Павлова, 21, в парке Гагарина, скверах «Серебряный» и «Паниковка».

Все новогодние елки будут установлены за счет городского бюджета. К украшению города к Новому году также планируют привлечь бизнес, например, на средства компаний планируют обустроить новогодние городки.