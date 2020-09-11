В Красноярске создали туристическую полицию

В структуре правоохранительных органов Красноярска появилось новое подразделение — туристическое. Об этом рассказали в городской полиции. В его состав вошли сотрудники полка патрульно-постовой службы.

Основная зона ответственности туристической полиции — популярные места отдыха красноярцев и гостей города: экскурсионные и прогулочные места, объекты спорта, туризма и культуры Красноярска и Дивногорска. Сотрудники туристической полиции будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов, принимать обращения в случае совершения в отношении них правонарушений.

Отличить туристическую полицию можно будет по надписям на форме на русском и английском языках, а также технике, на которой они будут патрулировать территорию. В ряду прочей, в их распоряжении есть электрические трициклы, катер, а в зимнее время года — катер на воздушной подушке и снегоход.