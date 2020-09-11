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Бар «Вписка» вводит «меню для мажоров»

Бар «Вписка» вводит «меню для мажоров»
Иллюстрация: vk.com/vpiska.kras

А вот «Жгучую Азию» планируют закрыть с наступлением холодов, ведь это летняя веранда. Но, возможно, некоторые блюда перейдут в основное меню бара и «Доширачной».

#НОВОСТИ

Как рассказала DK.ru управляющая баром Елена Скрымина, в «мажорском меню» будут несколько экспериментальных позиций.

В нашем баре демократичные цены, но мы хотим заинтересовать и более состоятельную аудиторию, поэтому придумали меню, где будут более дорогие и сложные блюда и напитки. Кроме того, мы продолжим тему Азии, например, мы нашли гречневый чай, оказывается, он очень популярен в Японии, японцы пьют его как квас. Еще хочу поэкспериментировать с напитками, сейчас популярно базиликовое вино, а я хочу попробовать сделать сакэ с каффирским лаймом», - рассказала Елен Скымина.

Новое меню планируют запустить уже на следующей неделе.

Напомним, недавно в баре появилась летняя веранда под названием «Жгучая Азия», где подают различные виды лапши, в том числе разноцветной и такой, которая заваривается холодной водой. Для оборудования веранды были куплены два грузовых контейнера.

 

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