Бар «Вписка» вводит «меню для мажоров»

Как рассказала DK.ru управляющая баром Елена Скрымина, в «мажорском меню» будут несколько экспериментальных позиций.

В нашем баре демократичные цены, но мы хотим заинтересовать и более состоятельную аудиторию, поэтому придумали меню, где будут более дорогие и сложные блюда и напитки. Кроме того, мы продолжим тему Азии, например, мы нашли гречневый чай, оказывается, он очень популярен в Японии, японцы пьют его как квас. Еще хочу поэкспериментировать с напитками, сейчас популярно базиликовое вино, а я хочу попробовать сделать сакэ с каффирским лаймом», - рассказала Елен Скымина.

Новое меню планируют запустить уже на следующей неделе.

Напомним, недавно в баре появилась летняя веранда под названием «Жгучая Азия», где подают различные виды лапши, в том числе разноцветной и такой, которая заваривается холодной водой. Для оборудования веранды были куплены два грузовых контейнера.