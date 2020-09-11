«Индекс рюкзака»: в Красноярске подешевели ранцы и тетради
В 2020 году собрать ребенка в школу было дешевле, чем в прошлом: стоимость базового набора канцтоваров снизилась на 11,8%: сэкономить можно было на, например, на тетрадях.
Исследование провели специалисты ГК «Командор», они зафиксировали минимальные розничные цены на школьные принадлежности в дискаунтере «Хороший», магазинах «Командор» и «Аллея» в 2019 и 2020 годах.
В набор для школы вошли следующие товары:
В итоге, несмотря на ежегодную инфляцию и повышение курса валют, базовый набор канцтоваров стал дешевле на 11,8%. В 2020 году его стоимость составила 1070 рублей и 10 копеек, а в 2019 году – 1213 рублей и 10 копеек.