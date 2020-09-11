Председателю правительства Красноярского края назначили нового заместителя

Кресло нового заместителем председателя правительства Красноярского края занял бывший генеральный директор «Красноярской региональной энергетической компании» Николай Зуев. Соответствующее распоряжение пописал губернатор региона Александр Усс, сообщают в пресс-службе кабмина.

Это будет шестой зам в структуре краевого правительства. Он будет курировать деятельность и взаимодействие краевых Минпромэнерго, Минстроя и Минэкологии, за которые ранее отвечал непосредственно сам премьер Юрий Лапшин.

К своим обязанностям новый вице-премьер приступит 14 сентября.

Николай Зуев окончил экономический факультет Красноярского государственного университета, прошёл обучение по программе ЕМВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В послужном списке нового вице-премьера — работа на руководящих должностях в сферах промышленности, энергетики и ЖКХ, в частности в «КрасЭКо», которой он управлял с 2014 по 2019 год.

В 2019 году завершил обучение по программе ЕМРМ в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Победитель конкурса «Лидеры России — 2018».