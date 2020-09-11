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Председателю правительства Красноярского края назначили нового заместителя

Председателю правительства Красноярского края назначили нового заместителя
Иллюстрация: КрасЭко

Краевое правительство приросло еще одним вице-премьером. Теперь их будет шесть. Глава кабинета министров передал новому подчиненному часть своих функций.

#НОВОСТИ
Кресло нового заместителем председателя правительства Красноярского края занял бывший генеральный директор «Красноярской региональной энергетической компании» Николай Зуев. Соответствующее распоряжение пописал губернатор региона Александр Усс, сообщают в пресс-службе кабмина.
 
Это будет шестой зам в структуре краевого правительства. Он будет курировать деятельность и взаимодействие краевых Минпромэнерго, Минстроя и Минэкологии, за которые ранее отвечал непосредственно сам премьер Юрий Лапшин.
 
К своим обязанностям новый вице-премьер приступит 14 сентября.
 
Николай Зуев окончил экономический факультет Красноярского государственного университета, прошёл обучение по программе ЕМВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В послужном списке нового вице-премьера — работа на руководящих должностях в сферах промышленности, энергетики и ЖКХ, в частности в «КрасЭКо», которой он управлял с 2014 по 2019 год.
 
В 2019 году завершил обучение по программе ЕМРМ в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Победитель конкурса «Лидеры России — 2018».
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