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В этом году начнут проектировать лесопромышленный комплекс в Богучанском районе

В этом году начнут проектировать лесопромышленный комплекс в Богучанском районе
Иллюстрация: Краслесинвест

На создание проектной документации понадобится около 1,5 лет. Такими подсчетами поделился старший вице-президент бизнес-блока ВЭБ.РФ Павел Билибин.

#НОВОСТИ
Как сообщается на сайте корпорации развития Енисейской Сибири со ссылкой на слова Павла Билибина, работа над проектом строительства лесопромышленного комплекса в Богучанском районе начнется до конца этого года. Проектирование и прохождение экологической и государственных экспертиз займет около 1,5 лет. Получить разрешение на строительство планируют в 2022 году. Но уже в следующем году определятся с основными поставщиками оборудования. 
 
Компания «Краслесинвест» уже объявила предварительный квалификационный отбор на право оказания услуг по разработке документации. В результате планируют сформировать реестр квалифицированных поставщиков, среди которых выберут того, кто займется разработкой проектной документации. Заявки на участие в предварительном отборе принимаются до 17 сентября.
 
Напомним, лесопромышленный комплекс планируют построить на площадке «Краслесинвеста» (входит в структуру ВЭБ.РФ). Строительство завода входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Мощность предприятия составит около 1 000 тысяч тонн целлюлозы в год. Продукцию планируют экспортировать в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Ранее инвестиции в проект оценивались в 140 млрд рублей.
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