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В Красноярском крае подешевели продукты

В Красноярском крае подешевели продукты
Иллюстрация: pxhere.com

Об изменении цен на продукты, товары и услуги в регионе рассказали в Красноярскстате.

#НОВОСТИ
По данным статистиков, продукты за последний месяц снизились в цене на 1,2%, непродовольственные товары, напротив, стали дороже на 0,3%, а услуги — на 0,4%. А за год стремительнее всего дорожали продукты — на 3,9%. Непродовольственные товары за тот же период стали дороже на 2,9%, а услуги — на 2,3%. 
 
В целом в авусте цены на потребительском рынке в крае снизились на 0,2%, в сравнении с июлем. Правда, за год они подросли на 3,1%. 
 
Больше всего за год подорожала гречка (на 84,7%), апельсины – на 35%, «Линекс» – на 25,7%, Анальгин отечественный – на 23,3%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 22,2%.
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