В красноярском аэропорту подрос пассажиропоток

В августе через аэропорт Красноярска перевезли 226 150 человек. Для сравнения, в августе 2019 года через Красноярск улетело 217 567 пассажиров. Больше всего из Красноярска в августе летали в Москву, Сочи, Анапу, Симферополь, Новосибирск и Норильск. Больше всего пассажиров перевезли Nordstar, S7, «Аэрофлот», «Россия» и «Победа».

Общий пассажиропоток в августе пока отстает на 18% от показателя прошлого года. В аэропорту это связывают с тем, что международное сообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым. Улететь можно только чартерными рейсами в Турцию через Ростов-на-Дону или Москву.

Растет количество принятых грузовых рейсов. В августе этот показатель превысил прошлогодний в 4,5 раза — 260 и 60 соответственно.