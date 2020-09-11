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В красноярском аэропорту подрос пассажиропоток

В красноярском аэропорту подрос пассажиропоток
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Пассажиропоток международного аэропорта Красноярск в августе превысил показатели 2019 года. Из аэропорта часто летали в Москву, Новосибирск, Норильск и на южные направления.

#НОВОСТИ
В августе через аэропорт Красноярска перевезли 226 150 человек. Для сравнения, в августе 2019 года через Красноярск улетело 217 567 пассажиров. Больше всего из Красноярска в августе летали в Москву, Сочи, Анапу, Симферополь, Новосибирск и Норильск. Больше всего пассажиров перевезли Nordstar, S7, «Аэрофлот», «Россия» и «Победа».
 
Общий пассажиропоток в августе пока отстает на 18% от показателя прошлого года. В аэропорту это связывают с тем, что международное сообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым. Улететь можно только чартерными рейсами в Турцию через Ростов-на-Дону или Москву.
 
Растет количество принятых грузовых рейсов. В августе этот показатель превысил прошлогодний в 4,5 раза — 260 и 60 соответственно.
 
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