На дорогах Красноярского края стало безопаснее

По информации ГИБДД по краю, за 7 месяцев 2020 года на краевых трассах зарегистрировано 1779 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадало 2198 человек, а погибло 162 человека. Эти показатели гораздо ниже прошлогодних. Тогда произошло на 3,2% больше ДТП, погибших было на 18,9%, а пострадавших — на 1,4%.

Для сокращения смертности на дорогах была пересмотрена работа скорой помощи. Как рассказал министр здравоохранения края Борис Немик, краевые медучреждения поделили в зависимости от возможностей оказания ими оперативной помощи для пострадавших легкой, средней и тяжелой степеней тяжести. Работу бригад скорой помощи оптимизировали, аварийные участки дорог дополнили медперсоналом, стали использовать санавиацию.

В результате показатель смертности на дорогах снизился до 9,6 случаев на сто тысяч населения. За аналогичный период прошлого года он составил 12,0.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин предположил, что на снижение аварийности и, как следствие, смертности на дорогах повлияли и коронавирусные ограничения. Он предложил еще проанализировать результаты второго полугодия, после чего сделать выводы.