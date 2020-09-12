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В Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправления

В Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправления
Автор фото: Eg0rk0t323. Иллюстрация: ru.wikipedia.org

В воскресенье, 13 сентября, в Красноярском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления разного уровня.

#НОВОСТИ
В единый день голосования будет работать 1562 избирательных участках, всего в выборах смогут принять участие 1 060 527 человек. 
 
На 13 сентября назначены более пятисот выборов в органы местного самоуправления разного уровня. Как сообщается на сайте краевого Центризбиркома, в 65 территориях будут выбирать глав сельских и городских поселений, а выборы в представительные органы власти пройдут в 35 муниципальных районах, трех муниципальных округа, 11 городских округа, 21 городском поселении и более 350 сельских поселениях.
 
Отметим, в Красноярске выборы проходить в этом году не будут.
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