В Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправления
В воскресенье, 13 сентября, в Красноярском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления разного уровня.
В единый день голосования будет работать 1562 избирательных участках, всего в выборах смогут принять участие 1 060 527 человек.
На 13 сентября назначены более пятисот выборов в органы местного самоуправления разного уровня. Как сообщается на сайте краевого Центризбиркома, в 65 территориях будут выбирать глав сельских и городских поселений, а выборы в представительные органы власти пройдут в 35 муниципальных районах, трех муниципальных округа, 11 городских округа, 21 городском поселении и более 350 сельских поселениях.
Отметим, в Красноярске выборы проходить в этом году не будут.