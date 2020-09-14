Ковидные надбавки соцработникам продлят еще на месяц

На выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска будет дополнительно направлено почти 1,9 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эти деньги пойдут на выплаты тем, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней.

Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену (14 дней).

Ранее такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же выплаты продлят ещё на месяц, в связи с этим принято решение о дополнительном финансировании. В результате общий объём выделяемых средств увеличился с 13 млрд рублей до 15 млрд. Красноярский край из них получит почти 397 млн.