Разработку красноярских инноваторов будут использовать для профилактики деменции
Проект резидента Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) взяли на вооружение специалисты социального центра.
Изобретение компании «Тренажеры нового поколения», которая является резидентом КРИТБИ, внедрили в работу «Центра развития личности „Грааль“». Об этом рассказали в пресс-службе бизнес-инкубатора.
Речь идет о тренажере «вестибулярный стул», который применяют для физического восстановления двигательной системы человека: укрепления мышц и улучшения подвижности суставов, а также для профилактики сколиоза.
Сейчас устройство используют для тренировки детей. В будущем же практику распространят и на людей старшего возраста.
Мы планируем использовать вестибулярный стул для нейропсихологической и физической реабилитации, в том числе — в системе комплексных мероприятий для профилактики и коррекции деменции», — говорит руководитель «Центр развития личности „Грааль“» Елена Черенева.
По словам директора «Тренажеров нового поколения» Анны Сладковой, вестибулярный стул — это первое из их изобретений, которое внедрили в практику.
В настоящий момент мы ищем спонсоров для внедрения остальных тренажеров, на которых выполняются различные варианты упражнений», — говорит она.
Ознакомиться с некоторыми разработками «Тренажеров нового поколения» можно в группе социальной сети «Вконтакте».