Красноярцы уже подготовили сани к зиме

В августе россияне потратили покупку товаров из данной категории на 105 % больше, чем в июле. В тройку городов, жители которых проявили больше всего интереса к зимнему отдыху и зимним видам спорта попали Москва, Новосибирск и Красноярск. Следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Самара, Томск, Тюмень и Владивосток.

Наиболее популярными товарами из категории в августе оказались горнолыжные очки с антибликовым покрытием, женские водонепроницаемые лыжные штаны, куртки с тепловой стойкостью до -30 градусов. Кроме того, спросом пользовались одежда и аксессуары для сноуборда: специальные ботинки, парафин и комбинезоны. При этом пользователи активно покупают не только товары для взрослых, но и для детей. Так, в августе были не менее популярны детские горнолыжные куртки и термобелье небольших размеров.