ФНЛ разберется в анализах футболистов «Енисея»

Игра должна была состояться 13 сентября в Ярославле, однако у двух игроков красноярской команды тест на коронавирус дал положительный результат. В итоге было принято решение отменить матч. Сегодня утром футболисты «Енисея» чартерным рейсом вернулись домой. В Красноярске они пройдут дополнительное обследование.

Как сообщил ТАСС главный тренер «Енисея» Александр Тарханов, лига будет разбираться в ситуации.

У нас в команде в итоге ни у одного человека не подтвердился ни один сомнительный тест. У кого они были, сдали анализы в местной больнице на антитела, ни у кого ничего не показало, всех выписали» - рассказал Тарханов.

По словам тренера, команду отказались принимать на борт регулярного рейса, поэтому пришлось заказывать чартер.