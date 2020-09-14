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ФНЛ разберется в анализах футболистов «Енисея»

ФНЛ разберется в анализах футболистов «Енисея»
Автор фото: Capri23auto. Иллюстрация: pixabay.com

Футбольная национальная лига намерена провести разбирательство по поводу случаев заражения коронавирусом в красноярском футбольном клубе, из-за чего был отменен матч с ярославским «Шинником».

#НОВОСТИ

Игра должна была состояться 13 сентября в Ярославле, однако у двух игроков красноярской команды тест на коронавирус дал положительный результат. В итоге было принято решение отменить матч. Сегодня утром футболисты «Енисея» чартерным рейсом вернулись домой. В Красноярске они пройдут дополнительное обследование.

Как сообщил ТАСС главный тренер «Енисея» Александр Тарханов, лига будет разбираться в ситуации.

У нас в команде в итоге ни у одного человека не подтвердился ни один сомнительный тест. У кого они были, сдали анализы в местной больнице на антитела, ни у кого ничего не показало, всех выписали» - рассказал Тарханов.

По словам тренера, команду отказались принимать на борт регулярного рейса, поэтому пришлось заказывать чартер.

 

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