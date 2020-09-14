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Райффайзенбанк предлагает премиум-клиентам кредитную карту с дополнительными привилегиями

Райффайзенбанк предлагает премиум-клиентам кредитную карту с дополнительными привилегиями
Иллюстрация: Райффайзенбанк

Владельцы карты получат новые услуги включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня. Кредитный лимит составляет до 1 000 000 рублей, а беспроцентный период – до 52 дней.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новая кредитная карта «Кэшбэк на всё Премиум» бесплатна в обслуживании, кэшбэк на покупки во всех категориях – 1,5%.

Кредитная карта – удобный способ легко получить дополнительные средства в нужный момент. Новая карта «Кэшбэк на всё Премиум» дает нашим клиентам возможность получать простой и понятный продукт с дополнительными привилегиями. Запуск этой карты – часть нашей стратегии: предлагать премиальным клиентам индивидуальный подход и широкий спектр возможностей для любых финансовых целей», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

Клиент получает кэшбэк 1,5% с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature). Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжение месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счёт. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Среди дополнительных привилегий, доступных владельцам карты «Кэшбэк на всё Премиум», — скидки 15% на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, -10% в ресторанах White Rabbit Family, расширенная гарантия на покупки, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё Премиум» можно в приложении Райффайзен-Онлайн, чате или офисе Райффайзенбанка или на сайте raif.ru.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

 

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