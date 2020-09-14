Рой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомых

Насекомые с улиц города сегодня подвергли изучению в лаборатории лесной зоологии Института леса СО РАН. Эксперты утверждают, что это Euceraphis punctipennis – тля березовая. А нашествие вызвано долгой теплой погодой и солнечными днями. Кроме того, отмечено наложение двух генераций – позднелетней и осенней.

«Некоторые поколения тлей способны к живорождению: в телах самок уже находятся готовые к отрождению активные личинки. Сейчас наблюдается именно массовый вылет таких самок, готовых самостоятельно, без партнера, дать новое поколение. Одновременно на березах обнаруживаются также бескрылые самки и крылатые самцы, дающие новое поколение обычным половым путем. Они тоже замечены при высокой численности», – рассказал журналистам Никита Бабичев, младший научный сотрудник Института леса.

По словам ученых, в ближайшую неделю с высокими дневными температурами воздуха численность насекомых может оставаться стабильно высокой.

«Дачники могут не переживать за свой урожай: отмеченные виды трофически связаны с уличными деревьями – они питаются их соком. Кроме того, тли не едят шуб и вообще не живут в помещениях, а также не вызывают аллергии», – считает Наталья Кириченко, старший научный сотрудник института леса СО РАН.

Г-жа Кириченко отмечает, что одновременное появление такого большого количества насекомых – нечастое явление, но, тем не менее, феномен является вполне закономерным в погодных условиях 2020 года.

Профессор СФУ Ольга Тарасова считает, что у тли сейчас последний шанс перед холодами оставить потомство и выжить, поэтому она стала активна и заметна для горожан.

«Тля берет от жизни по максимуму за счет размножения. Если бы ей дали волю, она бы заполонила всю нашу планету, ни на что не глядя. Это растительные вши. Их так называют – они пьют сок у растений. В огородах и садах они в массе могут повреждать растения. Лично для человека она не вредна. Тля ничего не может нам сделать», – рассказала Ольга Тарасова, профессор СФУ.

Альтернативного мнения придерживается профессор Аграрного университета Игорь Шадрин. Ученый считает, что это насекомое – действительно златоглазка обыкновенная.

«Златоглазка питается нектаром и пыльцой, а ее личинки – тлей и другими насекомыми, поэтому это насекомое полезное. Есть данные, что после теплых зим у златоглазки более массовый вылет. Здесь, на самом деле, очень много причин, которые могли друг на друга наложиться. Если будет похолодание, то они погибнут – большинство»», – сообщил Игорь Шадрин, замдиректора института агроэкологических технологий КрасГАУ.

Напомним, что параллельно в Красноярске наблюдается нашествие божьих коровок. Они облепили фасады зданий, залетают на балконы и в окна квартир.