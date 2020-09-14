Пять процентов: такими явками демократию не построить

глав сельских и городских поселений определяли в 65 муниципалитетах;

в 35 районах, 14 округах — больше, чем 370 поселениях, сельских и городских состоялись выборы в представительные органы.

Общая численность избирателей — более миллиона человек — 1 060 527.

В единый день голосования на территории региона прошли более 500 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, а также довыборы депутатов Закcобрания по двум одномандатным округам.

На дополнительных выборах депутата краевого парламента по одномандатному Ачинскому избирательному округу № 11 явка составила 22,74 % от общего числа избирателей в округе. Наибольшее число голосов избирателей из пяти претендентов на мандат набрал Владимир Чернышенко, выдвинутый Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». За него проголосовали 40,69 % пришедших на выборы.

В Норильском одномандатном избирательном округе №21 явка избирателей составила 5,43 %. Из пяти кандидатов наибольшее число голосов избирателей набрал Юрий Захаринский, выдвинутый Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». За него проголосовали 55,73 % пришедших на выборы.

Алексей Подушкин, председатель Избирательной комиссии края отметил, что при проведении дополнительных выборов депутатов Заксобрания края от участников избирательного процесса ни в краевую, ни в окружные избирательные комиссии жалоб, влияющих на результаты голосования, не поступило.