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Красноярск: Заплати и паркуйся спокойно

Красноярск: Заплати и паркуйся спокойно
Иллюстрация: ngs24

В районе Большого концертного зала Красноясркой филармонии и под вантовым мостом в Красноярске ведется монтаж автоматов для платных парковок.

#НОВОСТИ

Напомним, о реинкарнации проекта платных парковок стало известно в июле 2020 года.

Первые паркоматы заработали на Театральной площади в августе, теперь они появились у БКЗ.

В ближайшее время планируется установить автоматы на набережной у зданий по улице Дубровинского от дома № 45А/1 до № 110 и в парке 400-летия Красноярска.

На Театральной площади первые 5 часов стоянки обойдутся за 30 рублей в час, а весь день — 150 рублей в сутки. В остальных местах тариф такой: 30 рублей первые 3 часа, а с четвертого часа — 100 рублей с правом парковки на весь день.

По информации Александра Митрошкина, директора «Красгорпарка», место на стоянке можно забронировать и оплатить из дома в мобильном приложении.

Первый проект платных парковок в Красноярске провалился — мэрия подала в суд на организаторов.

 

 

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