«Вместе и навсегда»: Красноярский музыкальный театр приглашает в новый сезон

Режиссёр-постановщик программы – заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик. В Международный день музыки все, кто соскучился по опереттам, музыкальным комедиям и рок-операм, смогут прикоснуться практически ко всем направлениям музыкального жанра.

На долгожданную встречу со зрителем после долгого перерыва соберется практически вся труппа театра, которая пополнилась молодыми артистами. Под звуки оркестра герои спектаклей проведут публику дорогой классических оперетт и современных эстрадных мюзиклов. Их ждут номера из оперетты «Джудитта» Имре Кальмана, мюзиклов: «Кабаре» Джона Кандера, «Хэллоу, Долли!» Джерри Хермана, «Нотердам де Пари» Риккардо Кочианте рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова и другие произведения. Артисты исполнят хорошо знакомые композиции и порадуют мелодичными новинками, которые готовит постановочная команда. И все это теперь не онлайн, а в реальности, на главной сцене Самого Музыкального.

Повтор программы состоится 2, 8 и 9 октября, чтобы как можно больше зрителей смогли погрузиться в праздник музыки и войти в новый театральный сезон вместе с командой Самого Музыкального.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассе театра.