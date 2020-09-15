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Сентябрь: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске

Сентябрь: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске
Иллюстрация: perevozka24.ru

Аналитики сервиса Работа.ру составили свежий рейтинг предложений о работе с самыми высокими зарплатами в Красноярске в сентябре 2020 года.

#НОВОСТИ

Самые привлекательные зарплаты в Красноярске в сентябре предлагают в сфере питания. Например, повару-бригадиру, готовому к работе вахтовым методом в Красноярске, с опытом работы от 3-х лет обещают 153 тыс. рублей в месяц. Работодатель оплатит жилье, переезд, питание, а также компенсирует затраты на медицинскую комиссию.

Опытный машинист автокрана может получать от 130 до 140 тыс. рублей за вахту на объектах в Якутии и Магаданской области. Для успешного трудоустройства стаж соискателя должен быть не менее 3-х лет. Почти столько же может зарабатывать каменщик с опытом не менее 2-х лет. Вакансия доступна также и для пенсионеров. Будущему работнику предлагают оклад от 120 тыс. рублей, а в его обязанности войдет выполнение каменных работ при кладке и ремонте конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений, а также приготовление растворов вручную.

Доход от 50 до 100 тыс. рублей в Красноярске доступен компьютерному мастеру. Специалисту предстоит выявлять неисправности, осуществлять их ремонт и проводить настройку ПК. 

Начальнику участка работодатель готов предложить 80 тыс. рублей в месяц. Строительное образование и опыт ведения КС2, КС3 для успешного кандидата обязателен. В основные обязанности успешного кандидата войдут: работа со сметной-проектной документацией, составление заявок на стройматериалы и оборудование, планирование и организация рабочего технологического процесса.

 

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