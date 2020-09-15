Из Красноярска планируют открыть прямые рейсы в Улан-Удэ
Полетную программу собираются запустить с 26 октября 2020 года, — сообщает в социальных сетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал».
Авиакомпания Nordwind планирует открыть прямые регулярные рейсы из Красноярска в Улан-Удэ.
Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190 дважды в неделю.
Стоимость билета составит около 3,5 тысяч рублей.
Напомним, ранее авиакомпания Nordwind объявила о запуске регулярных рейсов из Красноярска в Стамбул транзитом через московский аэропорт Шереметьево.