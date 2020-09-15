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Из Красноярска планируют открыть прямые рейсы в Улан-Удэ

Embraer 190
Embraer 190 . Иллюстрация: airlines-inform.ru

Полетную программу собираются запустить с 26 октября 2020 года, — сообщает в социальных сетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал».

#НОВОСТИ

Авиакомпания Nordwind планирует открыть прямые регулярные рейсы из Красноярска в Улан-Удэ.

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190 дважды в неделю.

Стоимость билета составит около 3,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее авиакомпания Nordwind объявила о запуске регулярных рейсов из Красноярска в Стамбул транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

 

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