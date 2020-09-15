В реконструированном кинотеатре «Родина» возобновят прокат

«В репертуаре уникальные документальные фильмы, в том числе снятые красноярскими кинематографистами, мультфильмы для детей, любимые фильмы советского кино, которые не только сформировали поколения жителей нашей страны, но и вошли в сокровищницу мирового кинематографа», — рассказали в Доме дружбы.

Первый сеанс состоится во вторник, 15 сентября. В 16:00 красноярцы увидят мультфильм «Гора самоцветов», созданный по мотивам сказок народов России. Перед фильмом горожанам обещают устроить ознакомительную экскурсию по отреставрированному зданию.

Напомним, летом этого года «Родину» открыли после реконструкции.