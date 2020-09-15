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В реконструированном кинотеатре «Родина» возобновят прокат

В реконструированном кинотеатре «Родина» возобновят прокат
Иллюстрация: vk.com/ddn24

В «Доме дружбы народов» Красноярского края объявили о возобновлении кинопоказов в бывшем кинотеатре «Родина». Посмотреть фильмы можно бесплатно.

#НОВОСТИ

«В репертуаре уникальные документальные фильмы, в том числе снятые красноярскими кинематографистами, мультфильмы для детей, любимые фильмы советского кино, которые не только сформировали поколения жителей нашей страны, но и вошли в сокровищницу мирового кинематографа», — рассказали в Доме дружбы.

Первый сеанс состоится во вторник, 15 сентября. В 16:00 красноярцы увидят мультфильм «Гора самоцветов», созданный по мотивам сказок народов России. Перед фильмом горожанам обещают устроить ознакомительную экскурсию по отреставрированному зданию.

Напомним, летом этого года «Родину» открыли после реконструкции.

 

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