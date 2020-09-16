В Красноярском крае изменились пособия по безработице

С 1 сентября минимальный размер пособия по безработице для граждан, впервые ищущих работу и длительно не работавших, снова составляет 1,5 тысячи рублей, сообщают в Агентстве труда и занятости Красноярского края.

Такая же выплата теперь положена тем, кто имеет трудовой стаж менее 26 недель в течение года, предшествующего началу безработицы. До этого минимальная сумма поддержки таких безработных была увеличена до 4,5 тысячи рублей в связи со сложной ситуацией на рынке труда, спровоцированной пандемией коронавируса.

Эти изменения обусловлены тем, что возобновилась деятельность предприятий и работодатели готовы принимать новых сотрудников», — говорят в агентстве.

А вот увеличенные на 3 тысячи рублей пособия по безработице одному из родителей несовершеннолетних детей, состоящих на учете в службе занятости, продлено на сентябрь. Рассчитываться и выплачиваться эта надбавка будет за прошедшее фактическое количество дней безработицы после очередной перерегистрации.

Для жителей же края, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы после 1 сентября, пособие по безработице будет рассчитываться в процентном отношении к среднему заработку, если они в течение года, предшествующего началу безработицы, состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель. Размер пособия при этом не может превышать максимальную величину, установленную до конца текущего года, — 12 130 рублей (умножается на районный коэффициент).

В этом году из федерального бюджета безработным жителям края выплачено 2,5 млрд рублей, из них почти 270 млн составляют выплаты безработным на детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, что сведения о выплатах, периодах безработицы, приказах доступны в личном кабинете на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».