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В Красноярском крае изменились пособия по безработице

В Красноярском крае изменились пособия по безработице
Иллюстрация: pixabay.com

Рынок труда в Красноярском крае постепенно выходит из пандемии. Как следствие изменяются и некоторые социальные выплаты безработным - часть ковидных надбавок к ним отменяется.

#НОВОСТИ
С 1 сентября минимальный размер пособия по безработице для граждан, впервые ищущих работу и длительно не работавших, снова составляет 1,5 тысячи рублей, сообщают в Агентстве труда и занятости Красноярского края.
 
Такая же выплата теперь положена тем, кто имеет трудовой стаж менее 26 недель в течение года, предшествующего началу безработицы. До этого минимальная сумма поддержки таких безработных была увеличена до 4,5 тысячи рублей в связи со сложной ситуацией на рынке труда, спровоцированной пандемией коронавируса.
Эти изменения обусловлены тем, что возобновилась деятельность предприятий и работодатели готовы принимать новых сотрудников», — говорят в агентстве.
А вот увеличенные на 3 тысячи рублей пособия по безработице одному из родителей несовершеннолетних детей, состоящих на учете в службе занятости, продлено на сентябрь. Рассчитываться и выплачиваться эта надбавка будет за прошедшее фактическое количество дней безработицы после очередной перерегистрации.
 
Для жителей же края, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы после 1 сентября, пособие по безработице будет рассчитываться в процентном отношении к среднему заработку, если они в течение года, предшествующего началу безработицы, состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель. Размер пособия при этом не может превышать максимальную величину, установленную до конца текущего года, — 12 130 рублей (умножается на районный коэффициент).
 
В этом году из федерального бюджета безработным жителям края выплачено 2,5 млрд рублей, из них почти 270 млн составляют выплаты безработным на детей в возрасте до 18 лет.
 
Напомним, что сведения о выплатах, периодах безработицы, приказах доступны в личном кабинете на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
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