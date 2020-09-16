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Главный номер года: «Деловой квартал» в сентябре – что читать?

Главный номер года: «Деловой квартал» в сентябре – что читать?
Иллюстрация: коллаж ДК

Вышел в свет сентябрьский номер журнала. Как и обычно, этим выпуском мы отмечаем старт нового делового сезона. «Гвоздь» номера – топ-100 крупнейших компаний Красноярского края.

#НОВОСТИ

В рейтинге ста лидеров экономики региона много нового и неожиданного.

Кроме того в номере большое интервью с председателем правительство Красноярского края Юрием Лапшиным о том, как регион пережил самые сложные месяцы коронакризиса и кой план восстановления деловой и социальной активности предлагается.

Также поговорим о благоустройстве в самом широком смысле – от города целиком до отдельно взятого двора.

В номере – текстовые итоги двух онлайн-проектов «Делового квартала»: кросс-консалтинга, который в период пандемии мы сделали ежемесячным, дав возможность предпринимателям делиться опытом друг с другом и обсуждать проблемы напрямую с представителями законодательной и исполнительной властей, а также дискуссионного клуба, посвященного вопросам дистанционного образования.

Традиционно этим номером мы объявляем и старт подготовки к ежегодной премии «Человек года».

Это и много другое читайте в журнале, он распространяется по адресной подписке и в ресторанах города. С пдф-версией можно ознакомиться здесь.

 

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