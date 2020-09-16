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Быть или не быть руководителем? Конференция для самых продвинутых

Быть или не быть руководителем? Конференция для самых продвинутых
Иллюстрация: Формула бизнеса #Онлайн

Просто руководить и ничего не развивать в себе – значит стоять на месте и однажды попасть в утиль. Амбициозных и продвинутых руководителей желает заполучить любая компания, а вы такой?

#ЛАЙФХАКИ

Даже если пока нет, никогда не поздно это исправить! Участвуйте бесплатно в конференции для руководителей сибирского округа «Формула бизнеса #Онлайн». Вы думаете, как это связано? А все просто:

1) Вы повышаете собственную ценность

Новые знания, технологии, кейсы. Вы применяете опыт крупных компаний (Битрикс24, ITConstruct и др.) и получаете успешные результаты в своей работе. На конференции «Формула бизнеса #Онлайн» соберутся только руководители и собственники бизнеса.

2) Вы развиваете не только профессиональные, но и личностные качества

Каждый день становиться лучшей версией себя. В программе конференции не только практические доклады, но и мотивирующие бизнес-тренеры. Например, Глеб Архангельский расскажет, как планировать в условиях хаоса и неопределенности, а Дмитрий Кот научит новым приемам отстройки от конкурентов.

3)  Вы получаете самую актуальную информацию, коротко и емко

Доклады обновляются прямо перед мероприятием, для вас собираются самые свежие новости бизнес-сферы. Формат конференции подразумевает погружение на 5 часов. Это небольшая часть вашего рабочего времени, но большая польза для ваших перспектив.

Что конкретно вы узнаете на конференции?

  • Как перестроить и сохранить бизнес с помощью онлайн; 
  • Что поможет управлять компанией удаленно;
  • Как рекламироваться без бюджета;
  • Как увеличить продажи в 3 раза и не сойти с ума.

Посмотрите программу и список спикеров на сайте. Там же можно заранее подать заявку на бесплатное участие.

Считаете, что за бесплатно невозможно получить ценную информацию? Как минимум, вы ничего не теряете. А как максимум вы становитесь частью федеральной конференции, в которой уже приняло участие более 8000 руководителей со всей России. Имена спикеров говорят сами за себя, а программа показана заранее на сайте вплоть до тезисов выступления. Все камешки уже лежат на весах, вам нужно лишь принять решение.

Регистрируйтесь сейчас на сайте и будьте лучшим руководителем!

 

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