Пресс-секретарь красноярского «Ростелекома» перешел в «Красный Яр»

Пресс-секретарь филиала компании «Ростелеком» в Красноярском крае Таисия Голубева оставила свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Я — абонент. Теперь просто опытный, пристрастный, но очень лояльный абонент большой федеральной компании „Ростелеком“. Я больше не пресс-секретарь красноярского филиала», — написала Голубева.

В «Ростелеком» она пришла в мае 2011 году сразу в должность начальника отдела по связям со СМИ красноярского филиала по приглашению тогдашнего его директора Сергея Иванова. До этого она более четырех лет занималась связями с общественностью местного сотового оператора ЕТК.

Как рассказала Таисия Голубева DK.RU, причиной увольнения стало поступившее предложение от красноярской сети гастрономов «Красный Яр» (также развивает сеть дискаунтеров «Батон»), PR-директор которой уволилась в августе 2020 года.

Я давно подумывала над тем, чтобы сменить сферу деятельности, чтобы продолжить профессионально развиваться. Поэтому решила принять это предложение», — говорит она.

Начнет работу в должности PR-директора «Красного Яра» Голубева с 16 сентября 2020 года.