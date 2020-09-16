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Пресс-секретарь красноярского «Ростелекома» перешел в «Красный Яр»

Пресс-секретарь красноярского «Ростелекома» перешел в «Красный Яр»
Иллюстрация: Таисия Голубева

Проработав в общей сложности почти 15 лет в телекоммуникационных компаниях, Таисия Голубева решила сменить сферу деятельности и заняться связями с общественностью розничной сети.

#НОВОСТИ
Пресс-секретарь филиала компании «Ростелеком» в Красноярском крае Таисия Голубева оставила свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
Я — абонент. Теперь просто опытный, пристрастный, но очень лояльный абонент большой федеральной компании „Ростелеком“. Я больше не пресс-секретарь красноярского филиала», — написала Голубева.
В «Ростелеком» она пришла в мае 2011 году сразу в должность начальника отдела по связям со СМИ красноярского филиала по приглашению тогдашнего его директора Сергея Иванова. До этого она более четырех лет занималась связями с общественностью местного сотового оператора ЕТК.
 
Как рассказала Таисия Голубева DK.RU, причиной увольнения стало поступившее предложение от красноярской сети гастрономов «Красный Яр» (также развивает сеть дискаунтеров «Батон»), PR-директор которой уволилась в августе 2020 года.
Я давно подумывала над тем, чтобы сменить сферу деятельности, чтобы продолжить профессионально развиваться. Поэтому решила принять это предложение», — говорит она.
Начнет работу в должности PR-директора «Красного Яра» Голубева с 16 сентября 2020 года.
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