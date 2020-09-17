Богучанская ГЭС: Проверка на ответственность

Энергетики ни на секунду не останавливали производственный процесс — это невозможно.

Вдох помощи

По словам генерального директора Богучанской ГЭС Всеволода Демченко, пандемия актуализировала три ключевые направления в работе предприятия — бесперебойная работа энергомощностей, вклад в социальное развитие Кодинска и Кежемского района, меры безопасности и поддержка коллектива ГЭС. При этом финансовые показатели предприятия росли, а экологическая акция по зарыблению Енисея состоялась в запланированное время. По словам генерального директора Богучанской ГЭС, пандемия актуализировала три ключевые направления в работе предприятия — бесперебойная работа энергомощностей, вклад в социальное развитие Кодинска и Кежемского района, меры безопасности и поддержка коллектива ГЭС. При этом финансовые показатели предприятия росли, а экологическая акция по зарыблению Енисея состоялась в запланированное время.

В апреле Совет директоров принял решение о корректировке программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020 год. Практически все средства благотворительного бюджета, 3 млн 185 тыс. рублей, направлены на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких, пяти кардиомониторов и расходных материалов для Кежемской районной больницы. Это было непростое решение, ведь у нас были обязательства перед многими партнерами. Но помощь больнице — это помощь всем жителям района, и мы пошли на этот шаг, — рассказывает генеральный директор.

Это не первый вклад компании в оснащение районной больницы высокотехнологичным оборудованием. В 2014 году для Кежемской РБ приобретен аппарат ИВЛ Paravent PAT для реанимационного отделения, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор, оснащен стоматологический кабинет, в июне 2017 года введен в строй медицинский концентратор кислорода АКС. Эта установка разработана специально для лечебных учреждений с любым объемом потребления. Концентраторы получают кислород из атмосферного воздуха, обеспечивая непрерывную подачу и независимость от закупок кислорода. Кежемская РБ может поддерживать пациентов с недостаточным содержанием кислорода в крови в любое время. В период пандемии это оборудование стало особо востребованным. В 2018 году в больнице полностью обновлена прачечная, а в 2019-м приобретен современный анализатор для определения глюкозы и лактата в крови.

Не сокращали ни людей, ни зарплаты

Коллективный договор ПАО «Богучанская ГЭС» считается одним из лучших по версии Красноярской краевой организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Помимо типовых форм защиты работников он имеет дополнительные опции: более высокая тарифная ставка, дополнительные выплаты и выходные, оплата проезда к месту отдыха, возможность выкупа служебного жилья и другое. Когда срок действия документа подходит к концу, на станции работает комиссия с участием профсоюзной организации и готовит новый договор на очередной период.

В условиях пандемии выбранный предприятием курс «главная ценность компании — люди» усилился. Важно было обеспечить все меры безопасности и поддержать людей в стрессовой ситуации.

За время эпидемии ни один сотрудник не был сокращен; работники старше 65 лет переведены на удаленный режим работы — станция не воспользовалась возможностью отправить их на больничный. Оперативный персонал, непосредственно занятый в непрерывном производстве и передаче энергии, продолжал работу в штатном режиме. Мы обеспечили оперативников индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими препаратами. Сформировали дополнительные резервные смены из сотрудников, в одну из них вошли я и главный инженер, — рассказывает Всеволод Демченко.

Часть сотрудников ГЭС перевели на удаленный режим работы. Для тех, кто занят на производстве, ввели особый режим: при проведении работ и во время обеденных перерывов до сих пор строго выполняются все санитарные нормы и правила дистанцирования. У входящих на территорию бесконтактным способом измеряют температуру, в помещениях проводится дополнительная дезинфекция, медицинский кабинет переведен и продолжает работать в режиме особой готовности.

После вывода на капитальный ремонт гидроагрегата № 5, для участия в котором были приглашены шеф-инженеры с заводов — изготовителей оборудования из других регионов, для всех приезжающих на станцию проводится экспресс-тестирование на COVID-19 за счет предприятия.

В течение всего срока режима самоизоляции в коллективе не было заболевших, — подчеркивает генеральный директор.

Ремонт по расписанию

БоГЭС относится к числу предприятий с непрерывным производственным циклом, поэтому на станции выполнялись все виды работ: производство электроэнергии, мониторинг гидрологической и сейсмической обстановки, текущий ремонт оборудования по утвержденному графику.

В течение 2020 года, как и запланировано, ремонтные работы пройдут на всех девяти гидроагрегатах. График составлен таким образом, чтобы простой агрегата не превышал 12–15 дней. Мы проводим типовые работы: осмотр статора по итогам наработки 6 тыс. — 8 тыс. часов, техническое обслуживание систем охлаждения и токопроводов, диагностика и текущий ремонт автотрансформаторов, опробование систем защиты. Капитальный ремонт гидроагрегата № 5 рассчитан на 120 дней — с августа по ноябрь, — сообщает Всеволод Демченко.

Через несколько дней стартует осенне-зимний период — важный этап в работе энергетического комплекса. Отметим, проверка готовности оборудования электростанций и объектов электросетевого комплекса проводится по «Правилам оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Решение о готовности к ОЗП принимается Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», и БоГЭС имеет индекс 1.00, что означает полную готовность оборудования и коллектива к очередному ОЗП.

На подъеме

В 2020 году гидрологическая обстановка в районе БоГЭС складывалась благоприятно. Станция выполнила все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири. Средние расходы через гидроагрегаты ГЭС в январе-июле 2020 года составили 3188 кубометров в секунду, в аналогичном периоде 2019 года — 2727 кубометров.

В первом полугодии мы каждый месяц превышали производственные показатели предыдущего года, в марте установлен абсолютный рекорд за время работы станции — 1 млрд 633,3 млн кВт*ч. 25 июля 2020 года ГЭС произвела 10-миллиардный киловатт. Этот показатель достигнут на 30 дней раньше, чем в 2019 году, — говорит топ-менеджер компании.

Еще одно важное событие текущего года — запуск подстанции «Озерная», предназначенной для выдачи мощности БоГЭС и энергоснабжения Тайшетского алюминиевого завода, ввод которого планируется в 2021 году. С выходом подстанции на полную мощность ГЭС получила дополнительные возможности для передачи энергии потребителям.

Путь осетра

Экологические меры — один из приоритетов предприятия, даже пандемия изменила «экологический календарь». В августе силами БоГЭС был организован выпуск в Енисей 218 182 мальков сибирского осетра (Acipenser baerii). Станция воспроизводит водный биоресурс с помощью современных экотехнологий. Операция по выпуску рыбной молоди прошла возле деревни Прутовая (Енисейский район) под наблюдением сотрудников Енисейского управления Федерального агентства по рыболовству и Енисейского управления Федерального агентства природных ресурсов.

Вид рыбы, сроки и место выпуска были научно обоснованы специалистами Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. По условиям, предусмотренным для подобных операций специалистами ВНИРО, вес каждого малька в день выпуска составлял не менее 1 грамма — это соответствует естественным условиям и гарантирует выживание большей части молоди. Процедура выпуска была проведена так, чтобы не допустить травмирования мальков и увеличить их шансы на выживание. Стоимость молоди составила 30 млн рублей.

P. S. Совокупный вклад предприятия в экономику региона принято считать в миллиардах рублей налоговых отчислений, хотя на самом деле он вмещает гораздо больше, о чем свидетельствует неполный год работы БоГЭС. Тем не менее посчитаем в налогах. В первом полугодии ГЭС выплатила 3 млрд 768,2 млн рублей. Федеральный бюджет во 2-м квартале получил 1 млрд 184,4 млн рублей, в том числе в виде платы за пользование водными объектами 157,3 млн рублей (на 46,9 млн больше, чем годом ранее).

В бюджет Красноярского края ГЭС заплатила 1 млрд 214 млн рублей, в том числе региональную долю налога на прибыль организаций 642,6 млн рублей, налог на имущество организаций 571 млн рублей. Отчисления в местный бюджет составили 4,58 млн рублей, а во внебюджетные фонды — 53,43 млн рублей. Существенный вклад, который растет с каждым годом.