Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.09
74,92
88,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бесплатный вебинар по экспорту пройдет в сентябре

Бесплатный вебинар по экспорту пройдет в сентябре
Иллюстрация: Левобережный

Событие будет интересно всем, кто ведёт торговую деятельность за границей и хочет узнать о госпрограммах, реальных кейсах по поддержке экспортеров и как застраховаться от колебаний валютного курса.

Банк «Левобережный» продолжает организовывать серию мероприятий, посвященных внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Новый вебинар «Ориентир на экспорт. Развитие деловых связей: практические инструменты» состоится в среду, 23 сентября.

Своим опытом с участниками онлайн-трансляции поделятся эксперты в области ВЭД. Сотрудник Российского экспортного центра (РЭЦ) Елена Брагова расскажет об актуальных государственных программах поддержки РЭЦ в 2020 году. Текущую ситуацию на рынке Китая с анализом тенденций и кейсами по поддержке экспортеров опишет Людмила Федорова, основатель SkyLex Group. Ее коллега Сергей Кулешов продолжит тему докладом про логистику сборных грузов в Китай, сделав акцент на реальных проблемах доставки и способах их решения.

Разработчик сервиса «ВЭД-ассистент» Наталья Кальченко презентует участникам возможности и принципы работы программы, которая позволяет самостоятельно, без обращения в банк проводить ряд операций по торговым отношениям с иностранными партнерами. Еще одну актуальную для экспортеров тему – фиксирование курсов валют – раскроет зам. начальника валютного управления Банка «Левобережный» Олег Ворошилов. Завершится мероприятие традиционно ответами на вопросы участников.

Вебинар состоится 23 сентября с 14:00 до 16:30 (время новосибирское). Участие бесплатное, нужно лишь заранее подать заявку. В день проведения семинара всем зарегистрированным участникам по электронной почте придет ссылка для доступа. Дополнительную информацию уточняйте по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6019).

Банк «Левобережный» (ПАО).
Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Рой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомыхРой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомых
  • Платные паркоматы устанавливают на парковке у БКЗПлатные паркоматы устанавливают на парковке у БКЗ
  • Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗПрощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ
  • Экс-чиновник правительства Красноярского края стал губернатором СевастополяЭкс-чиновник правительства Красноярского края стал губернатором Севастополя
  • Стали известны итоги единого дня голосования 13 сентябряСтали известны итоги единого дня голосования 13 сентября
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.