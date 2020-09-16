В Октябрьском районе снесли 12 павильонов

Кроме того, в суде находятся 10 исков на управляющие компании из-за незаконной продажи алкоголя в павильонах на придомовой территории. Заседания пройдут в конце сентября – начале октября.

Всего в этом году на территории района выявили 44 павильона, в которых нелегально продавали алкогольную продукцию.