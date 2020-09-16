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В Октябрьском районе снесли 12 павильонов

В Октябрьском районе снесли 12 павильонов
Иллюстрация: sibreal.org

На очереди еще две торговые точки: павильон «Уют» на Вильского, 14 — снесут 18 сентября, и павильон «Каспий» на Тотмина, 8Г — снесут через два месяца.

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Кроме того, в суде находятся 10 исков на управляющие компании из-за незаконной продажи алкоголя в павильонах на придомовой территории. Заседания пройдут в конце сентября – начале октября.

Всего в этом году на территории района выявили 44 павильона, в которых нелегально продавали алкогольную продукцию.

«Жители жалуются на антисанитарию и шум, нередко под воздействием алкоголя совершаются преступления. Мы будем избавляться от таких торговых точек», – прокомментировал глава района Геннадий Гартман.

 

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