В Октябрьском районе снесли 12 павильонов
На очереди еще две торговые точки: павильон «Уют» на Вильского, 14 — снесут 18 сентября, и павильон «Каспий» на Тотмина, 8Г — снесут через два месяца.
Кроме того, в суде находятся 10 исков на управляющие компании из-за незаконной продажи алкоголя в павильонах на придомовой территории. Заседания пройдут в конце сентября – начале октября.
Всего в этом году на территории района выявили 44 павильона, в которых нелегально продавали алкогольную продукцию.
«Жители жалуются на антисанитарию и шум, нередко под воздействием алкоголя совершаются преступления. Мы будем избавляться от таких торговых точек», – прокомментировал глава района Геннадий Гартман.