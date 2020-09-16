Архитекторы набережной в Дивногорске победили в AD Design Award 2020

«Проектдевелопмент» не первый разработал с муниципальным заказчиком, но для небольшого города с населением 29 тыс. человек тема благоустройства оказалась новой. Поэтому архитекторы ориентировались не только на особенности местности, но и на пожелания местных жителей.

Набережная в Дивногорске — это полтора километра променада и две площади. Бюджет всей ее реконструкции был 80 млн рублей, что составляет, примерно, 1800 рублей на кв. метр. Причем, удалось не только переделать старую часть пространства, но и создать новые объекты, да еще и в сжатые сроки. Ход работ контролировали администрация и пресса, но ко всем решениям и словам они относились с полным доверием. От начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию прошло чуть более полугода.

Главный архитектор проекта Анастасия Шарыпова рассказала, что самое главное для ее команды — когда обновленное пространство становится востребованным, тогда появляется желание реализовывать другие проекты. Также она добавила, что при проектировании общественных пространств ты становишься не просто автором, а «одним из обитателей этого места».