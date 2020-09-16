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Бабье лето вернется в Красноярск трижды до конца сентября

Бабье лето вернется в Красноярск трижды до конца сентября
Иллюстрация: katyaburg.ru

По среднесрочным прогнозам разных метеорологических сервисов в Интернете, кратковременные периоды похолодания до конца этого месяца будут сменятся не менее кратковременными периодами потепления.

#МНЕНИЯ

Всего ожидается три таких волны, первая из которых начинается уже сегодня. В четверг ожидается почти летняя жара до +25.

Затем начнется период похолодания с дождями на выходных, который завершится в понедельник.

Со вторника, 22 сентября, в Красноярск на три дня вернется сухая и солнечная погода и к четвергу, 24 сентября опять потеплеет до +22.

Затем снова немного похолодает, но к 28 сентября, по предварительным расчетам, в городе потеплеет днем до +24.

 

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