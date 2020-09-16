Бабье лето вернется в Красноярск трижды до конца сентября
По среднесрочным прогнозам разных метеорологических сервисов в Интернете, кратковременные периоды похолодания до конца этого месяца будут сменятся не менее кратковременными периодами потепления.
Всего ожидается три таких волны, первая из которых начинается уже сегодня. В четверг ожидается почти летняя жара до +25.
Затем начнется период похолодания с дождями на выходных, который завершится в понедельник.
Со вторника, 22 сентября, в Красноярск на три дня вернется сухая и солнечная погода и к четвергу, 24 сентября опять потеплеет до +22.
Затем снова немного похолодает, но к 28 сентября, по предварительным расчетам, в городе потеплеет днем до +24.