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Потребкредитование в Красноярском крае сократилось более чем на четверть

Потребкредитование в Красноярском крае сократилось более чем на четверть
Иллюстрация: pixabay.com

Основное падение произошло на старте пандемии. Сейчас рынок понемногу отыгрывает вверх, но пока ситуация так и не выправилась. Подобная тенденция отмечается по всей стране.

#НОВОСТИ
В январе-августе 2020 года в Красноярском крае было выдано 207 772 потребительских кредита, что на 26,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
 
По степени снижения количества подобных займов край оказался 17-м среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом их выдачи. Сильнее всего рынок потребкредитов просел в Ставропольском крае (-34%), Тюменской области (-30,5%) и Татарстане (-30%). В целом же по стране сокращение составило 27,1%.
 
Напомним, что в апреле 2020 года потребкредитование в Красноярском крае просело на 57,8%, а в среднем по стране на 60%.
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