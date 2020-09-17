Потребкредитование в Красноярском крае сократилось более чем на четверть

В январе-августе 2020 года в Красноярском крае было выдано 207 772 потребительских кредита, что на 26,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

По степени снижения количества подобных займов край оказался 17-м среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом их выдачи. Сильнее всего рынок потребкредитов просел в Ставропольском крае (-34%), Тюменской области (-30,5%) и Татарстане (-30%). В целом же по стране сокращение составило 27,1%.