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Красноярск впервые принимает Всероссийский форум региональной информатизации

Красноярск впервые принимает Всероссийский форум региональной информатизации
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: pixabay.com

Мероприятие, организованное Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ, пройдет в 17-18 сентября 2020 года в концертном зале «Гранд Холл Сибирь».

#НОВОСТИ

17 сентября состоится торжественное открытие Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020». Также в первый день работы форума пройдут 4 тематических секции, семинар и стресс-тренинг.

В 10:30 начнут работу тематические секции, посвященные организации системы управления цифровым развитием региона, информационной безопасности и защите персональных данных в органах государственной власти. Кроме того, в первый день форума пройдет семинар о распространении верифицированного контента и противодействии фейкам, а также стресс-тренинг на тему принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях.

Ещё одним событием станет защита проектов в рамках Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». С 17:00 до 19:00 финалисты конкурса представят свои работы в номинациях «Спорт», «Культура», «Безопасная городская среда», «Управление территорией».

Напомним, Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020» пройдет в Красноярске 17-18 сентября 2020 года. Мероприятие проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ. Его цель – создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики. В Сибири форум проводится впервые, ранее мероприятие принимали Сыктывкар, Рязань, Ханты-Мансийск, Уфа, Ярославль, Светлогорск и Белгород.

 

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