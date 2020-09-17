Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.09
74,92
88,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывший красноярский медиа-менеджер возглавил новое подразделение «Командора»

Бывший красноярский медиа-менеджер возглавил новое подразделение «Командора»
Иллюстрация: Дмитрий Болотов/Facebook

Проработав 15 лет в медиа, Дмитрий Болотов решил заняться коммуникациями бизнеса. Теперь в поле его ответственности будут все подобные аспекты деятельности компании «Командор».

#НОВОСТИ
Как стало известно на днях, коммуникационный центр торговой сети «Командор» возглавил Дмитрий Болотов. Сам он подтвердил DK.RU эту информацию, но от других комментариев отказался, сославшись на то, что пока не уполномочен представлять компанию.
 
Коммуникационный центр в «Командоре» был создан совсем недавно — в июле этого года. Тогда же компания начала искать его руководителя — объявление о вакансии разместила у себя на странице в соцсетях Наталья Сипетая. Судя по нему, в этой должности Болотову придется координировать работу компании по всем направлениям медиа-коммуникаций — от взаимодействия со СМИ до PR-стратегии.
 
Источник DK.RU уверяет, что Болотов на эту должность претендовал на общих основаниях.
Был объявлен конкурс и он (Болотов) показал в нем лучшие результаты», — говорит собеседник редакции.
До этого момента Дмитрий Болотов с октября 2019 года руководил спецпроектами в коммуникационном агентстве F2F и вел передачу «Есть мнение» на телеканале «Енисей». А еще раньше — с 2010-го — был главным редактором портала «Дела.ру». Общий стаж работы Болотова в медиа — около 15 лет.
 
Напомним, что в 2019 году Дмитрий Болотов был задержан правоохранительными органами в рамках расследования хищения бюджетных денег красноярскими представителями партии ЛДПР, коотрые, якобы, выводили эти средства через портал «Дела.ру». Позже его отпустили под подписку о невыезде.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Рой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомыхРой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомых
  • В Красноярском крае изменились пособия по безработицеВ Красноярском крае изменились пособия по безработице
  • Платные паркоматы устанавливают на парковке у БКЗПлатные паркоматы устанавливают на парковке у БКЗ
  • Экс-чиновник правительства Красноярского края стал губернатором СевастополяЭкс-чиновник правительства Красноярского края стал губернатором Севастополя
  • Красноярский край остался без лесного министраКрасноярский край остался без лесного министра
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.