Бывший красноярский медиа-менеджер возглавил новое подразделение «Командора»

Как стало известно на днях, коммуникационный центр торговой сети «Командор» возглавил Дмитрий Болотов. Сам он подтвердил DK.RU эту информацию, но от других комментариев отказался, сославшись на то, что пока не уполномочен представлять компанию.

Коммуникационный центр в «Командоре» был создан совсем недавно — в июле этого года. Тогда же компания начала искать его руководителя — объявление о вакансии разместила у себя на странице в соцсетях Наталья Сипетая. Судя по нему, в этой должности Болотову придется координировать работу компании по всем направлениям медиа-коммуникаций — от взаимодействия со СМИ до PR-стратегии.

Источник DK.RU уверяет, что Болотов на эту должность претендовал на общих основаниях.

Был объявлен конкурс и он (Болотов) показал в нем лучшие результаты», — говорит собеседник редакции.

До этого момента Дмитрий Болотов с октября 2019 года руководил спецпроектами в коммуникационном агентстве F2F и вел передачу «Есть мнение» на телеканале «Енисей». А еще раньше — с 2010-го — был главным редактором портала «Дела.ру». Общий стаж работы Болотова в медиа — около 15 лет.