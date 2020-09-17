Ограничение движения на Партизана Железняка продлевается в Красноярске
В Красноярске до 26 сентября продляется срок устранения аварии на водопроводе на ул. Партизана Железняка, 50, — сообщает пресс-служба «КрасКом».
Вскрытие провала дорожного полотна показало утечку воды на магистральном водопроводе диаметром 400 мм.
Рядом с водопроводом был обнаружен не указанный на схеме водоснабжения разрушающийся колодец, закатанный в асфальт.
В связи с вновь выявленным бесхозяйным объектом, находящимся в аварийном состоянии, «КрасКом» вынужден увеличить объем ремонтных работ на ул. Партизана Железняка. В дополнение к работам по восстановлению герметичности трубопровода холодного водоснабжения слесарям «КрасКома» предстоит полностью заменить и аварийный колодец.
В этой связи для обеспечения безопасности ремонтного персонала во время аварийно-восстановительных работ на этой улице будет ограничено движение по двум центральным полосам в районе остановки общественного транспорта «Авиагородок».
О возможных отключениях холодной воды жители микрорайона будут уведомлены заранее.
Фото: «КрасКом»