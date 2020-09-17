Отопительный сезон в Красноярском крае открыт

Поэтапная подача тепла в дома и социальные учреждения стартовала. При этом решение о начале отопительного периода в каждом муниципальном образовании принимается органом местного самоуправления.

Министр отметил, что в целом мероприятия, запланированные в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годах в Красноярском крае, выполнены в полном объеме. Финансирование ремонтов составило 13 млрд рублей из краевого и муниципального бюджетов, предприятий энергетики и ЖКХ. Самые масштабные работы на объектах ЖКХ выполнены в Красноярске, а также в Балахтинском, Богучанском, Краснотуранском, Курагинском районах.