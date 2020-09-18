Кубок мира по фристайлу в Красноярске отменили «в интересах региона»

Финальные этапы кубка мира должны были пройти в Красноярске 13 и 14 марта.

Как пояснил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, в 2021 году в Красноярске также запланирован чемпионат среди юниоров по фристайлу и сноуборду, важные соревнования для Федерации фристайла России и Международной лыжной федерации. Решение об отмене финальных испытаний кубка мира принято «в интересах нашей страны и региона».

На федерацию, как на организаторов, ложится большая финансовая и организационная нагрузка - провести практически друг за другом два международных старта, плюс в этом году пройдет чемпионат мира в Китае», – рассказал Алексей Курашов, уточнив, что в 2021 году Россия принимает еще этапы кубка мира по ски-кроссу и акробатике, а также кубок Европы по могулу.

Кроме красноярского этапа отменены и соревнования по могулу и парному могулу, который должны были пройти в феврале в Пермском крае.