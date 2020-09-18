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Всемирный Фестиваль уличного кино стартовал в Красноярске

Всемирный Фестиваль уличного кино стартовал в Красноярске
Иллюстрация: Енисей-кино

Всемирный Фестиваль уличного кино – это один из главных смотров короткометражных фильмов на территории России. В сентябре новейшие киноленты молодых и талантливых режиссеров увидят и красноярцы.

#НОВОСТИ

В Красноярске фестивальную программу можно посмотреть с 18 по 27 сентября в МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 96л). На огромном стадионном экране покажут лучшие короткометражные ленты этого года. Всего на площадке будут представлены четыре специальные тематические кинопрограммы для зрителей всех возрастов. Расписание показов:

18 сентября 19:30 – программа «Новое семейное кино».

20 сентября 19:30 – программа «Молодежное кино».

23 сентября 19:30 – программа «Семейное кино».

27 сентября 19:00 – основная программа Фестиваля.

25 сентября в 21.00 большой киновечер пройдет в КГБУК «Енисей кино» (ул. Пролетарская, 153). Сразу после нового «СинемаКвиза», который впервые за долгое время состоится в офлайн-формате (зарегистрировать свою команду можно по ссылке: https://enisey-kino.timepad.ru/event/1418380), гости смогут увидеть наиболее выдающиеся и впечатляющие (как в визуальном, так и в эмоциональном плане) киноработы из основной программы фестиваля.

Показы состоятся и в районах края.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО – это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражных фильмов, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Среди десятка работ из основной конкурсной программы зрительским голосованием определяется один победитель, который в итоге получает 1 500 000 рублей в качестве приза.

В 2020 году Фестиваль проходит с 3 августа по 15 октября. Его принимают более 700 площадок по всей России.

 

Автор: Наталья Кобец
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