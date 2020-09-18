Напряжение на рынке труда Красноярского края постепенно спадает

Летом 2020 года в Красноярском крае число вновь открывающихся вакансий постоянно увеличивалось. Такие данные приводит сайт по поиску работы и сотрудников hh.ru. Так, по отношению к предыдущему месяцу, в июне 2020 года их стало больше на 21%, в июле — на 16%, а в августе — на 11%.

Больше всего спрос на новый персонал в августе вырос в сфере «Наука, образование» — +49% к предыдущему месяцу. Также ощутимо увеличилось число вакансий в сегментах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостинцы, рестораны» — на 40% и 37% соответственно. По-прежнему сохраняется высокий спрос и в сфере «Медицина, фармацевтика» — вакансий стало больше на 35%.

В летний период мы наблюдали постепенное оживление рынка труда, которого очень ждали и работодатели, и соискатели. Увеличение числа вакансий происходило по мере смягчения ограничительных мер, связанных с COVID-19», — рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь

Положительная динамика прослеживалась и по резюме: в июне прирост составил 4%, в июле резюме стало больше на 10%, в августе на 2%. При этом количество резюме увеличилось в сферах «Страхование» (10%), «Управление персоналом» (8%), «Банки, инвестиции» и «Медицина, фармацевтика» (по +7%), а также «Бухгалтерия» и «Добыча сырья» (по +6%). А вот в сферах «Домашний персонал», «Рабочий персонал», «Продажи», «Инсталляция и сервис», «Транспорт, логистика» и «Консультирование» оно снизилось на 12%, 5%, 4%, 3%, 3% и 2% соответственно.

Конкуренция среди соискателей Красноярского края в августе составила 4,9 резюме на вакансию. В июле ситуация была чуть более напряженной — 5,3 резюме на вакансию.