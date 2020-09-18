КрАЗ запустил новый формат предоставления данных о влиянии на атмосферу Красноярска

Новая подача наглядна и максимально понятна для всех желающих с этими данными ознакомиться. Они размещаются на сайте краевого центра мониторинга по адресу krasecology.ru и обновляются ежедневно.

Информацию о замерах состояния атмосферы КрАЗ передает в краевую систему с декабря 2018 года. Новый формат представляет собой свод графиков с результатами содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Исследования проводит сертифицированная санитарно-промышленная лаборатория КрАЗа в 10 точках города. В их числе – микрорайон Солнечный, Зеленая роща, поселки Песчанка, Индустриальный, садовое общество Янтарь.

Каждое утро сотрудники лаборатории завода проводят отборы проб воздуха. Мероприятие проводится в соответствии с утвержденной методикой, а также с учетом направления ветра. Далее пробы исследуются и результаты направляются в краевую систему данных.

Для того чтобы красноярцам, интересующимся актуальной экологической ситуацией в городе, были максимально понятны цифры исследований, в каждом графике указана линия уровня предельно-допустимой концентрации (ПДК) по конкретному веществу – гидрофториду, пыли, оксида углерода и др. Красноярцы смогут легко понять, есть ли превышения по маркерным веществам алюминиевого производства, взятые в конкретной точке города и в конкретную дату, или нет. И самостоятельно сделать объективный вывод о природоохранной деятельности завода», – пояснил Александр Белянин, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности Красноярского алюминиевого завода.

Новый формат данных КрАЗа полезен не только для профессиональных экологов, но и для красноярцев, которым интересна реальная экологическая повестка в онлайн формате. На сегодняшний день предприятие готово делиться в ежедневном режиме своими данными. Мы приветствуем такую открытость», – отметил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

КрАЗ в круглосуточном режиме ведет контроль за своей деятельностью. В диспетчерском пункте мониторится работа всех газоочистных установок предприятия, оценивается эффективность очистки исходящих газов. Специалисты санитарно-промышленной лаборатории делают до 1000 отборов проб воздуха, подземных и грунтовых вод в месяц. В этом году КрАЗ впервые запустил систему видеомониторинга корпусов, чтобы оперативно отслеживать и моментально исключать появление малейших дымков. Таким образом, завод продолжает реализацию масштабной экологической модернизации. Одно из значимых событий 2020 года – завершение внедрения технологии «Экологический Содерберг», которая позволяет существенно снизить выбросы, первую очередь, смолистых веществ. Инвестиции в проект «Экологический Содерберг» составили $ 74 млн. Релизации программы экологической модернизации инициировал основатель компании Олег Дерипаска. За 15 лет завод снизил выбросы на 39%, а фторидов – на 76%.